Bari, area sosta Pane e Pomodoro: attiva anche di domenica

L’Amtab comunica che per la stagione estiva 2025, dal primo giugno al 31 agosto, sarà attiva in via straordinaria l’area di sosta “Pane e Pomodoro” tutte le domeniche e nei giorni festivi. Il servizio sarà espletato con apertura dalle ore 7 alle 21, e tariffa unica giornaliera prevista di 1 euro. Si precisa che non sarà attivo il servizio navetta.