A Bari microchippatura gratuita nel fine settimana

Promosso dalla LAV Bari, si terrà nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno Microchippatour 2025, l’evento che consentirà ai cittadini interessati – purché maggiorenni e in possesso di carta d’identità e codice fiscale (anche in fotocopia) – di sottoporre gratuitamente i propri cani o gatti alla microchippatura. La microchippatura, eseguita da un medico veterinario, è un processo rapido e indolore che prevede l’impianto di un piccolo microchip sottocutaneo contenente un codice univoco che consente di identificare l’animale e di risalire al suo proprietario. La procedura sarà eseguita a bordo di un’ambulanza veterinaria da personale qualificato, secondo il seguente programma:

sabato 31 maggio, dalle ore 9 alle 13 a Ceglie – piazzale in strada San Nicola (nei pressi dell’ Istituto Calamandrei)

sabato 31 maggio, dalle ore 16 alle 20 a Japigia, parcheggio Palaflorio, in via Archimede

domenica 1 giugno, dalle ore 10 alle 18 al San Paolo, ingresso Parco della Legalità, in via De Ribera.

“Invitiamo tutti i cittadini ad aderire a questa iniziativa – commenta Sara Leone, responsabile di LAV Bari -. Il microchip è uno strumento che, se da un lato rinsalda il rapporto delle persone con i propri animali domestici, dall’altro si rivela determinante in casi di smarrimento, oltre a contribuire concretamente a contrastare il fenomeno degli abbandoni”.

“Siamo grati a LAV Bari per aver promosso questa iniziativa, volta a sensibilizzare tutti coloro i quali vivono con un animale d’affezione e se ne prendono cura – dichiara l’assessora all’Ambiente Elda Perlino -. Pur trattandosi di una procedura prevista per legge, sono ancora molti i cittadini che non hanno sottoposto i propri animali alla microchippatura: pertanto mi auguro che il prossimo weekend possano cogliere questa occasione per mettersi in regola, in primo luogo a tutela del proprio cane o gatto. Come amministrazione, intendiamo mettere in campo ogni azione utile ad aumentare la consapevolezza e la sensibilità rispetto agli animali, sia di proprietà sia, soprattutto, liberi sul territorio comunale e in questo percorso fondamentale è la collaborazione con associazioni come la LAV, da sempre in prima linea per il benessere degli animali”.

“Il Microchippatour è un evento importante, che promuove informazione e responsabilità – aggiunge Silvia Russo Frattasi, neo consigliera delegata alla “Tutela e benessere degli animali” – due concetti fondamentali per veicolare una nuova attenzione al mondo animale. I gatti e i cani non sono pupazzi con cui intrattenersi finché se ne ha voglia ma esseri viventi nei confronti dei quali assumersi delle responsabilità sia in termini affettivi sia materiali. Scegliere di microchippare i propri animali vuole dire esserne responsabili, rendendoli identificabili in caso di smarrimento, evitando così nuovi casi di randagismo. Da parte mia, collaborerò con l’assessora Perlino, con gli uffici competenti e con le associazioni animaliste per accogliere e dare risposte alle segnalazioni dei cittadini sulle principali criticità legate a questi temi”.