In Puglia il primo show cooking con fiori commestibili

Cuochi contadini in azione per il primo show cooking con i fiori che si mangiano, gli eduli 100% Made in Puglia, una fonte di nutrienti, ricchi di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre, che donano straordinaria bellezza ad ogni piatto. L’iniziativa è di Coldiretti e Campagna Amica che a Leverano, domani venerdì 30 maggio, dalle ore 19,00, in occasione dell’inaugurazione di ‘Leverano in Fiore’, accederanno i riflettori sui fiori eduli belli e buoni nello spazio allestito per la 42^ edizione dell’evento.

Non solo sui terrazzi e nei giardini, per allietare le case o nei mazzi colorati e carichi di simbolismi, i fiori recisi Made in Italy, scelti in base alla stagionalità e alle decorazioni, fanno bene alla salute umana e incidono positivamente sulla psiche, con i fiori eduli dai mille colori ed i delicati profumi che arricchiscono le preparazioni gastronomiche, dall’antipasto al dolce, Dai fiori che si mangiano alle piante che curano, è in atto una rivoluzione del settore florovivaistico Made In Italy che in Puglia vale oltre 180 milioni di euro e sta cambiando prospettiva e scenari per recuperare la perdita di volume del 15% della produzione nel decennio 2014-2023 a causa della Xylella.