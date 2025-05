Nel Salento tutto pronto per la Festa del Tartufo

Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2025 torna nell’antico borgo di Giurdignano, nel cuore del Salento, “Giurdignano Fest – Festa del Tartufo”.

Promosso dal Comune di Giurdignano e dal Comune di Caprarica di Lecce in collaborazione con Puglia Expò – rete di chef, produttori e comunicatori del gusto – il festival propone un’esperienza immersiva in cui gastronomia, cultura e territorio si intrecciano in dialogo con realtà locali e nazionali.

Per tre giorni, il centro storico di questo piccolo Comune dell’entroterra salentino si trasforma in un laboratorio diffuso: talk, degustazioni, narrazioni, workshop e percorsi esperienziali ideati per promuovere un modello economico fondato su micro-realtà, filiere corte e antichi mestieri rivisitati con lo sguardo di oggi.

L’obiettivo è quello di attirare nel centro storico di Giurdignano professionisti della comunicazione, giornalisti, blogger e storyteller che avranno il compito di dare voce alle storie di chi vive questa terra, spesso affrontando faticose sfide quotidiane, dimostrando una straordinaria tenacia nel preservare le micro-economie e custodire le tradizioni locali.

Ogni giornata offrirà percorsi di scoperta unici, come la “Tartufo Experience” alla ricerca del pregiato fungo ipogeo con esperti tartufai e i loro cani, il “Tour Megalitico & Oil Experience” un’escursione tra dolmen e menhir abbinata a una serie di degustazioni dei migliori oli extravergine d’oliva locali e la “Wine Experience”, in compagnia di coltivatori e produttori della zona.

Il Palazzo Baronale di Giurdignano sarà il cuore pulsante dell’evento e ospiterà incontri con piccoli produttori, chef e ricercatori, pronti a condividere le loro conoscenze e passione per il tartufo e le altre eccellenze del territorio. Inoltre, saranno organizzati momenti di approfondimento su temi legati alla sostenibilità, alla tradizione e al turismo responsabile.

In Piazza Municipio e Piazza dei Caduti, dalle ore 18 alle 22, saranno allestiti gli stand gastronomici gestiti da produttori locali, dove cittadini e turisti potranno scoprire, assaporare e acquistare un’attenta selezione di prodotti tipici del territorio, tra cui street food, vino, olio e specialità al tartufo, per un’immersione autentica nei sapori e nei profumi del Salento.

“Il titolo di Città del Tartufo condiviso da Giurdignano e Caprarica, rappresenta non solo un riconoscimento di eccellenza, ma anche un nuovo simbolo di identità, per tutto il Salento, che vogliamo fortemente valorizzare” afferma il Sindaco di Giurdignano, Monica Gravante. “Questa cooperazione, fondata su un elemento comune e distintivo, rafforza la riconoscibilità e l’unicità della nostra comunità, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare insieme anche nuove attività imprenditoriali legate al turismo.”

“Sono certo che la collaborazione con Giurdignano e con la Provincia di Lecce in occasione di questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per consolidare una rete di sviluppo comune, in grado di promuovere un turismo più lento e sostenibile e proporre il nostro territorio come meta di riferimento per il turismo enogastronomico di qualità.” conclude Paolo Greco, Sindaco di Caprarica e Consigliere Provinciale con delega all’agricoltura.