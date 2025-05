San Giovani Rotondo partecipa al Salone della Dieta Mediterranea

Si terrà a Paestum (Sa) , 30- 31 maggio e 1 giugno, il Salone della Dieta Mediterranea, progetto nato per valorizzare la ricchezza culturale e gastronomica dello stile di vita mediterraneo, per la prima volta sarà presente anche il Comune di San Giovanni Rotondo, con uno stand all’interno del padiglione Borghi Autentici d’Italia, per promuovere l’olio, il Borgo Antico della città e gli eventi legati al Giubileo 2025. Sabato 31 si terrà il Talk “Borghi, beni comuni e futuro condiviso:produzioni e destinazioni”, per parlare dell’olio e del progetto di valorizzazione che l’amministrazione di San Giovanni Rotondo ha intrapreso: “L’oro verde del Gargano, un olio che racchiude il sole, la pietra e la tradizione”. Nel corso del talk saranno presentate storie di produzioni locali e di prodotti tipici che, nei borghi autentici, diventano leve per l’affermazione di percorsi di economia sociale e occasioni di crescita e sviluppo locale.

“Si tratta di un’occasione di promozione territoriale molto importante, per la prima volta la nostra città è presente a questo importante appuntamento- spiega il sindaco Filippo Barbano – il nostro percorso di valorizzazione dell’olio, che ci porterà ad eventi importanti nel prossimo autunno e alla carta dell’olio, si presenta in una delle fiere più importanti del settore. La Dieta Mediterranea come parte di una più ampia cultura del cibo che è racconto, storia, tradizioni e valori di una Comunità”. Nello stand del Comune di San Giovanni Rotondo saranno presenti alcune aziende del territorio. La fiera sarà anche occasione per divulgare informazioni sulle iniziative e eventi che ci saranno nei prossimi mesi nella città di San Pio.