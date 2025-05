Assolti forestali nel Foggiano, non presero buoni carburante

Si è concluso con un’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ il processo che vedeva imputati, dinanzi al Tribunale Militare di Napoli, tre carabinieri forestali in servizio negli anni 2018/2019 nel comando stazione di Mattinata (Foggia) accusati di essersi appropriati, per fini personali, di buoni carburante in dotazione alla stazione. Si tratta dell’allora comandante della stazione, il maresciallo Giovanni Fontanas, dell’allora vice brigadiere Orazio Guerra e dell’allora appuntato scelto Giovanni Quitadamo. “Siamo molto soddisfatti, ed invero eravamo assolutamente fiduciosi, dell’esito di questa vicenda – dichiarano gli avvocati Mario Aiezza e Michele Arena, rispettivamente difensori del Comandante Fontanas e del vice brigadiere Guerra”. “Un processo – proseguono i legali – durato circa tre anni e che ha determinato enormi pregiudizi personali e di carriera per i militari coinvolti ed ha ingiustamente gettato ombre sul servizio da loro svolto sul territorio. La pronuncia di oggi dipana ogni dubbio in ordine alla professionalità ed alla dedizione alla divisa dei nostri assistiti”.