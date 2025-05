Estate a Bari, posizionato il food truck a Pane e Pomodoro

Bari si prepara all’estate tra manutenzione e interventi utili per accogliere cittadini e turisti sulle spiagge. In tal proposito, è stato posizionato questa mattina il food truck che eserciterà l’attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria al servizio della spiaggia cittadina di “Pane e pomodoro”. Il food truck, gestito da Bar Project Srl, che ha ottenuto la concessione demaniale marittima della durata di 2 anni, sarà operativo da domani, sabato 31 maggio, dalle 8 alle 23, con prolungamento dell’orario di apertura serale previsto per i prossimi giorni.

Intanto proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sull’area, in vista dell’avvio della stagione estiva e della grande affluenza di cittadini attesa per il prossimo weekend e per il ponte del 2 giugno. I bagni pubblici saranno aperti ogni giorno dalle 8 alle 22; sono stati, inoltre, posizionati i ‘locker’ per garantire la custodia degli oggetti e tre spogliatoi, uno dedicato ai disabili. Saranno, infine, conclusi domani i lavori di potenziamento dell’impianto di illuminazione della spiaggia.

“Siamo felici di accogliere il prossimo weekend, che apre ufficialmente la stagione estiva 2025, con la spiaggia di Pane e pomodoro pronta a ospitare centinaia di baresi e turisti, con importanti novità – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli -. Ho salutato questa mattina con piacere il ritorno del food truck, che permetterà di godere di momenti di ristoro in spiaggia anche nelle ore serali, creando, insieme alle altre concessioni che abbiamo aggiudicato lungo la costa cittadina, nuovi punti di aggregazione e di socialità. Quest’anno abbiamo potenziato l’illuminazione con fari a led, soprattutto nella zona del food truck e della spiaggia, per trasmettere una percezione di maggiore sicurezza e serenità a chi vorrà godere dei tramonti e delle serate in riva al mare. Confermiamo, ancora, un servizio particolarmente apprezzato dai turisti e dai frequentatori di Pane e pomodoro, ossia i locker, le cassette di sicurezza, con l’idea di rendere sempre più attrattivo, accogliente e inclusivo questo pezzo di città, diventato ormai iconico”.

“Per arrivare pronti all’appuntamento con l’estate 2025, quest’anno abbiamo anticipato le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, prestando particolare attenzione a donare nuova luce alla spiaggia, frequentatissima tutti i giorni – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi – . Rampe e pontili sono stati oggetto di interventi di restyling totale: uno si presenta già in veste completamente rinnovata, mentre i lavori sul secondo e sul terzo pontile si concluderanno la prossima settimana con la consegna delle scalette di accesso al mare. Oggetto di manutenzione sono stati anche le docce e i bagni, che saranno aperti fino a tarda sera, i vasi posizionati all’ingresso, che fungono da dissuasori per gli scooter, e il gabbiotto utilizzato dal Comitato cittadino di Pane e pomodoro. Accogliendo le richieste degli utenti e dei fedelissimi della spiaggia, anche per la stagione 2025 saranno a disposizione tre cabine spogliatoio, per uomini, donne e disabili, che completano la ricca offerta di servizi pubblici aperti e gratuiti per tutti”.

Si ricorda, infine, che l’Amtab attiverà dal primo giugno al 31 agosto in via straordinaria l’area di sosta “Pane e Pomodoro” tutte le domeniche e nei giorni festivi, dalle ore 7 alle 21, con tariffa unica giornaliera di 1 euro. Non sarà attivo il servizio navetta.