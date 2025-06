Festa della Repubblica, tutti gli appuntamenti a Bari

Un ricco programma di appuntamenti istituzionali, musicali e culturali animerà Bari in occasione del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le celebrazioni ufficiali si terranno oggi, 2 giugno, con eventi organizzati dalla Prefettura di Bari alla presenza delle più alte cariche civili e militari. A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà l’assessora alla Vivibilità urbana, Polizia locale e Protezione civile Carla Palone.

La giornata si aprirà alle 9.30 al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare, nel quartiere Japigia, con la deposizione della corona d’alloro e la firma dell’Albo d’onore in memoria dei 75.000 militari italiani caduti all’estero durante i due conflitti mondiali. A seguire, alle 11.00 in piazza Libertà, è prevista la cerimonia dell’alzabandiera solenne con la lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Sempre nella stessa piazza, alle 20.00, la Banda Interforze del presidio militare di Bari si esibirà in un concerto gratuito aperto alla cittadinanza.

Per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni, sono stati disposti divieti di sosta e di transito in diverse aree della città, in particolare tra piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari e le vie limitrofe. Le limitazioni saranno attive già da martedì 28 maggio e proseguiranno fino al 4 giugno, con orari e modalità differenti per ciascuna fase degli eventi.