Bari, 2 giugno tra gite e pic nic: “Tempo libero? Prezioso”

Una giornata importante per l’intera nazione, ma anche un giorno in cui approfittare del tempo libero per stare con i propri cari. È il caso di tanti baresi, tra loro famiglie che approfitteranno di questa giornata passando le proprie ore tra gite, mare, pic nic e non solo. Tanti i cittadini che, approfittando anche delle belle giornate hanno colto la palla al balzo per non farsi sfuggire il lungo ponte del weekend.

“Siamo partiti il 31 – ha spiegato una giovane donna – rientreremo questa sera. Se non avessimo avuto impegni con il lavoro, io e mio marito, saremmo partiti anche il 30. Passiamo molte ore tra scrivania e impegni, ogni tanto è importante fermarsi. Come non approfittare di queste giornate? Siamo partiti con amici, ma abbiamo optato per restare in Puglia. Un campeggio nel Foggiano. Un modo per ricaricare le pile e ricominciare prima della nuova pausa per le ferie estive”, conclude. “Apprezzo la presenza di questa giornata – spiega un papà – non solo per l’importanza che ha a livello storico, ma anche perché ci permette di utilizzare il nostro tempo libero, prezioso, per stare con la nostra famiglia. Purtroppo le giornate corrono troppo in fretta e ormai non si ha più il tempo di stare insieme neanche la domenica perché si è presi a prepararsi per il lunedì, tra pulizie e altro. Oggi saremo in gita al mare”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri cittadini.

“Abbiamo organizzato un pic nic in campagna – spiega infine un altro cittadino – tra un po’ le giornate diventeranno più calde e si preferirà il mare. Bisogna approfittare di questi momenti, ormai sono rari. Anche se a volte temo che si perda il senso di certe giornate. Io sono un po’ più grande e comprendo l’importanza dietro questa festività, tanti giovani no. Certo, sono stato giovane anche io, ma spero che prima di arrivare ad approfittare del giorno libero per stare con i propri cari, capiscano l’importanza storica del 2 giugno”, conclude.

Freepik