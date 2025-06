Gli occhiali intelligenti di Apple in arrivo entro il 2026

Un deciso cambio di passo di Apple verso la realizzazione dei suoi primi occhiali intelligenti. Stando ad un articolo di Bloomberg, il colosso americano vorrebbe anticipare i tempi di rilascio degli ‘smart glasses’, in arrivo già entro il prossimo anno. A spingere la Mela due notizie recenti. La prima riguarda l’annuncio di Project Aura, il prototipo di occhiali connessi di Google, mentre la seconda è l’acquisizione, da parte del ceo di OpenAI, Sam Altman, di io, startup dell’ex designer di Apple, Jony Ive. I due, stando al sito The Verge, potrebbero lavorare proprio ad un paio di occhiali con a bordo l’IA.

Quelli di Apple saranno inizialmente semplici ma “capaci di interfacciarsi con l’assistente vocale Siri” afferma Bloomberg. “Potrebbero anche gestire attività come telefonate, riproduzione di musica, traduzioni dal vivo e indicazioni stradali. L’approccio sarebbe simile a quello degli attuali occhiali di Meta e dei prossimi dispositivi con sistema operativo Android Xr”. Proprio Meta ha affermato di aver venduto più di 1 milione di Ray-Ban l’anno scorso, mentre Google realizzerà Project Aura in collaborazione con Xreal, Warby Parker, Samsung e Gentle Monster. Lo sviluppo degli occhiali di Apple è guidato dal Vision Products Group, la stessa unità della Mela dietro la creazione dei visori Vision Pro. Internamente, pare che il progetto fosse conosciuto come ‘N50’, prima di cambiare nome in ‘N401’. L’obiettivo a lungo termine dovrebbe essere quello di rilasciare un paio di occhiali più avanzati, con funzionalità di intelligenza artificiale e realtà aumentata complete, per sovrapporre contenuti digitali a viste del mondo reale. Un traguardo “lontano anni luce” per Bloomberg.