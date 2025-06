Quanto costa una domanda a ChatGPT? Il vero prezzo dell’IA

Siamo nel 2025, e porre una domanda a ChatGPT è diventato naturale come chiedere al barista un caffè al volo. Ma mentre il barista consuma pochi chicchi e qualche centesimo d’energia, l’IA genera risposte con un “conto” molto meno visibile, in termini economici, energetici e anche culturali.

Secondo le ultime stime del settore, una singola richiesta a un modello avanzato come GPT-4 può consumare dai 0,5 ai 5 wattora (Wh), in media abbastanza per alimentare una lampadina LED per alcune decine di minuti.

Secondo dati di OpenAI e di analisi indipendenti, ChatGPT gestisce oltre 200 milioni di interazioni al giorno. Se ognuna di queste consumasse anche solo 1 Wh, parliamo di 200 megawattora giornalieri, quanto una piccola città europea in 24 ore. Per l’utente medio, ChatGPT è gratuito o incluso in un abbonamento mensile e forse questo favorisce ancor più l’uso talvolta spropositato del mezzo.

Le domande più comuni? Secondo un’analisi dei trend di utilizzo:

35% riguarda compiti di scrittura e comunicazione: mail, testi, post social;

25% riguarda supporto tecnico o codifica;

20% per scopi educativi (studio, spiegazioni);

10% per curiosità culturali o domande da trivia;

Il restante 10%? Conversazioni casuali, giochi, richieste assurde.

L’intelligenza artificiale generativa ha il potere di elevare l’ingegno umano, democratizzare il sapere e supportarci nei compiti complessi. Ma oggi, spesso viene usata per scrivere bio su Tinder o scegliere che film guardare la sera. Nulla di male, certo — anche il divertimento ha valore — ma forse vale la pena chiederci: stiamo usando questo strumento rivoluzionario nel modo più corretto?

E se ogni nostra domanda avesse un piccolo prezzo, ben visibile, cambierebbe forse qualcosa?

Questo non significa dunque smettere di usarlo, ma farlo con consapevolezza. Magari, prima di chiedergli “che ore sono a Tokyo?”, o altre banalità, potremmo fare uno sforzo e cercare la risposta alle nostre domande semplicemente guardandoci attorno, proprio come facevamo fino a poco fa.