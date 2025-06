Vaiolo delle scimmie, confermati i primi casi nei Balcani

Per la prima volta, due casi di vaiolo delle scimmie sono stati confermati in laboratorio nella Macedonia del Nord. L’Istituto di sanità pubblica della Macedonia del Nord è intervenuto immediatamente dopo che la Clinica per le malattie della pelle ha segnalato due casi sospetti. La diagnosi è stata confermata da tre diversi esami di laboratorio. Dopo che i risultati sono stati resi noti, le autorità sanitarie hanno immediatamente adottato misure appropriate e informato tutte le istituzioni competenti, tra cui il Ministero della Salute, la Clinica per le malattie della pelle e la Clinica per le malattie infettive. Gli epidemiologi hanno già avviato il tracciamento dei contatti per pianificare i successivi passi.

Ai pazienti risultati positivi è stato consigliato di contattare la clinica per le malattie infettive. Le autorità sanitarie sottolineano che non vi è motivo di preoccupazione. “Tutte le capacità istituzionali sono state mobilitate per affrontare la situazione “, ha affermato l’istituto. Ulteriori informazioni seguiranno a breve. Tuttavia si registrano problemi di salute anche in altre parti della regione: nella clinica per le malattie infettive del Centro clinico di Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, sono stati recentemente curati dieci pazienti con sintomi riconducibili alla leptospirosi (una malattia infettiva batterica). Nel frattempo, gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando a nuove soluzioni per le malattie infettive. I ricercatori dell’Università di Harvard negli Stati Uniti, hanno presentato un metodo innovativo per curare le zanzare e frenare la diffusione della malaria. Una malattia che ogni anno miete la vita circa 600.000 vittime, per lo più bambini.

(foto freepik)