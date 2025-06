Si è finto assistente di volo e ha viaggiato gratis più di 120 volte

Un uomo del sud della Florida, Tiron Alexander, si è spacciato per un dipendente di una compagnia aerea per salire a bordo di voli riservati all’equipaggio e viaggiare gratuitamente. Ora, è stato dichiarato colpevole di frode telematica dopo essersi spacciato per assistente di volo per sei anni. Usando false identità, è salito a bordo di oltre 120 voli tra il 2018 e il 2024, sfruttando un sistema progettato per i dipendenti delle compagnie aeree che gli consente di volare senza pagare. L’indagine, condotta dalla Transportation Security Administration (TSA), ha rivelato che Alexander ha manipolato il sistema di prenotazione online della compagnia aerea per viaggiare gratuitamente e senza essere scoperto.

Le autorità federali hanno confermato che, durante questo periodo, Alexander si è spacciato per un dipendente di diverse compagnie aeree e ha utilizzato almeno 30 combinazioni di false identità per imbarcarsi su voli riservati esclusivamente al personale di bordo. Il suo caso ha sollevato preoccupazioni circa le potenziali vulnerabilità nei sistemi di verifica interni delle compagnie aeree. Questo caso ha evidenziato potenziali violazioni della sicurezza nei sistemi interni delle compagnie aeree per la verifica dell’identità dei viaggiatori.

Le autorità hanno segnalato che la mancanza di controlli più rigorosi ha permesso ad Alexander di manipolare le prenotazioni e accedere a voli esclusivi. Ciò ha scatenato un dibattito sulla necessità di aggiornare e rafforzare i sistemi di verifica dell’identità, soprattutto per prevenire frodi che potrebbero compromettere la sicurezza del trasporto aereo. La frode, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata scoperta a seguito di un’indagine della TSA , che ha sollevato preoccupazioni circa la manipolazione dei sistemi di accesso. Le autorità hanno indicato che la mancanza di una rigorosa verifica dell’identità ha permesso ad Alexander di imbarcarsi sui voli senza essere scoperto, mettendo a rischio la sicurezza dei sistemi di trasporto aereo.