Brindisi, medico colpito con spranga a fine turno: ferito

È stato colpito alla nuca con una spranga, mentre si trovava nel parcheggio dell’ospedale, al termine del proprio turno di lavoro. Vittima dell’aggressione, avvenuta nella serata di ieri a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, un medico 43enne in servizio al pronto soccorso.

A trovare il professionista privo di sensi sull’asfalto è stata una donna, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Trasportato d’urgenza all’interno dello stesso ospedale, il medico ha trascorso la notte in osservazione prima di essere dimesso questa mattina con una prognosi di 30 giorni.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di risalire all’aggressore. Al momento, non emergono collegamenti tra quanto accaduto e il turno pomeridiano svolto dal medico, durante il quale – secondo quanto appreso – non si sarebbero verificate situazioni di tensione o emergenze particolari. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per identificare il responsabile dell’aggressione.