Faida tra clan a Bari, chieste condanne fino a 14 anni

La Direzione distrettuale antimafia ha chiesto la condanna a 14 anni di carcere per sette imputati coinvolti nel duplice tentato omicidio avvenuto il 18 settembre 2018 nel quartiere Madonnella di Bari. Il processo si sta svolgendo con rito abbreviato. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, quel giorno un commando composto da tre moto e un’Alfa Romeo aprì il fuoco tra via Dalmazia e via Cafaro contro due uomini in sella a uno scooter.

Uno dei bersagli fu colpito in più punti del corpo, riportando gravi ferite. Ricoverato in prognosi riservata, si salvò solo grazie a un delicato intervento chirurgico e a una lunga degenza. Per la Dda, l’agguato fu eseguito da esponenti del clan Strisciuglio, attivo nel quartiere San Paolo, nel contesto di una guerra per il controllo delle piazze di spaccio contro il clan rivale Palermiti, storicamente radicato nella zona di Madonnella. La sentenza è attesa per ottobre, dopo le arringhe delle difese.

