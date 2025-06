Sanità, donazione multiorgano al San Giacomo di Monopoli

Donazione multiorgano al San Giacomo di Monopoli. I familiari di una donna 77enne, deceduta a causa di una gravissima emorragia cerebrale, hanno acconsentito alla donazione del fegato e dei reni destinati a salvare la vita di persone in attesa di trapianto. La lunga e complessa procedura ha impegnato diverse équipe specialistiche, oltre a quella di Anestesia e Rianimazione del presidio di Monopoli, diretta dal dr. Nicola D’Onghia, per portare a termine le attività di accertamento, idoneità e prelievo degli organi. In sala operatoria, infatti, al fianco del team del dr. D’Onghia si sono avvicendate le equipe chirurgiche dell’Istituto Oncologico “Giovanni Paolo II” e del Policlinico di Bari, con il coordinamento del Centro Trapianti Regionale e della direzione medica di presidio. Una collaborazione operativa che sta dando i suoi frutti, visto che si tratta del secondo prelievo multiorgano effettuato nel 2025 nell’Ospedale di Monopoli. La Direzione generale della ASL Bari, nel sottolineare l’impegno degli operatori sanitari e il buon esito dell’intervento, esprime vicinanza e cordoglio ai familiari della donatrice, ringraziandoli per la grande sensibilità e generosità dimostrate.