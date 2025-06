Scuole sicure, a Bari un nuovo polo educativo mobile

Un polo educativo mobile per sensibilizzare alla sicurezza nelle scuole. È quanto presentato dall’assessore alla Vivibilità urbana e Protezione civile, Carla Palone, la quale ha reso noto che è operativo e a disposizione della Polizia locale di Bari, il nuovo ‘polo educativo mobile’ destinato alle attività itineranti previste dal progetto ‘Scuole sicure 2025’. Il veicolo da 9 posti è stato acquistato con il ‘Fondo sicurezza urbana’ del Ministero dell’Interno, come previsto dal protocollo d’intesa firmato da Prefettura e Comune di Bari, e con fondi del civico bilancio. Bari si è infatti aggiudicata l’importo di 61.863,11 euro per il progetto ‘Scuole sicure’, impiegati per la realizzazione di progettualità volte alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

L’intervento del Comune di Bari, coordinato dal comandante Michele Palumbo, si è sviluppato lungo tre linee strategiche con un approccio formativo – informativo, grazie anche al coinvolgimento di un team di esperti composto da psicologi, educatori, operatori sociali, che stanno affiancando gli agenti della Polizia locale. Per consentire lo svolgimento delle attività itineranti all’esterno degli istituti scolastici baresi, è operativo ora il furgoncino da 9 posti, allestito in modalità ufficio-mobile, dedicato all’accoglienza di coloro che siano interessati alla conoscenza “on the road” del fenomeno, anche attraverso la simulazione con sistemi virtuali delle conseguenze legate all’assunzione di stupefacenti per i conducenti di veicoli. Il mezzo è stato personalizzato con apposita serigrafia adesiva, in modo da creare un vero e proprio “polo educativo mobile” in grado di diffondere il messaggio della campagna ministeriale in via itinerante. Il furgoncino farà tappa domani, martedì 4 giugno, all’esterno del liceo scientifico Scacchi di Bari, mentre il 5 giugno sarà all’istituto professionale alberghiero Perotti.

“Questo camper, in linea con tutte le azioni del progetto ‘Scuole sicure’, rappresenta un’occasione fondamentale per raggiungere i nostri ragazzi nei luoghi da loro maggiormente frequentati, a partire dalle scuole – ha spiegato l’assessora Palone -. Grazie al progetto ‘Scuole sicure’, nel corso dell’anno scolastico abbiamo incontrato gli studenti dell’Euclide Caracciolo, De Nittis Pascali, De Lilla, Gorjoux, e nelle prossime ore saremo allo Scacchi e al Perotti. Con la collaborazione della cooperativa sociale CAPS, infatti, abbiamo organizzato 32 incontri con le scuole secondarie, per fare comprendere con un linguaggio semplice, con visori di realtà virtuale, attraverso occhiali alcovista che simulano disagi legati all’ebbrezza, la pericolosità dell’abuso di sostanze stupefacenti. Il nostro camper brandizzato continuerà ad attraversare la città, anche dopo la fine dell’anno scolastico. Ci aspettano nuovi progetti in sinergia con la Polizia Metropolitana, indispensabili con l’arrivo della stagione estiva per sensibilizzare i giovanissimi sull’abuso di sostanze stupefacenti e alcol, e sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida”.

“Sentiamo la responsabilità, come istituzione e insieme alle comunità scolastiche, di rendere le scuole luoghi in cui riflettere e formarsi anche a comprendere i pericoli che comportamenti sbagliati possono generare nei confronti di noi stessi e delle vite altrui – ha sottolineato l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola – . Continueremo a sostenere e incentivare progetti come questo, perché si prendono cura dei nostri giovani studenti in una delle fasi più delicate della loro crescita, l’adolescenza”.

“Questo nuovo camper in dotazione alla Polizia locale, si pone in continuità ideale con il servizio Unità di Strada ‘Care for People’, che come assessorato al Welfare da tempo finanziamo, oggi gestito dal CAPS, per realizzare interventi itineranti di prevenzione delle dipendenze patologiche – ha aggiunto l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella -. Si tratta, evidentemente, di iniziative di particolare rilievo, urgenti nell’attuale contesto storico, in cui l’abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti rappresenta, insieme alla diffusione delle cosiddette ‘nuove droghe’, uno tra i principali fattori di rischio per adolescenti e giovani adulti”.

‘Scuole sicure’ rappresenta una progettualità strutturata da anni e costituisce una delle mission più significative per la Polizia Locale. Per l’edizione 2025, Comune e Polizia Locale hanno immaginato una serie di interventi secondo tre linee strategiche. Sono partiti a marzo i percorsi di educazione stradale con gli studenti delle scuole baresi, anche primarie, che hanno potuto incontrare gli agenti nella sede del Comando di via Aquilino e approfondire i diversi aspetti legati alla sicurezza stradale, dalla prevenzione alla guida al rispetto delle regole.

Nelle scuole secondarie, invece, sono stati organizzati 32 incontri, coinvolgendo esperti del settore (psicologi, educatori, operatori sociali) grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale CAPS, che ha sviluppato percorsi formativi ed esperienziali all’interno degli istituti, calibrando l’azione divulgativa sulla fascia 11-18 anni, età critica e statisticamente più importante per l’avvicinamento alle droghe. Sono state realizzate attività laboratoriali teorico-pratico e messe in campo strategie di “gamification”, con l’impiego di una strumentazione innovativa e interattiva, utile a far cogliere ai giovani partecipanti le compromissioni prodotte dall’uso di sostanze, riproducendone gli effetti in condizioni protette e solo simulate, tramite l’impiego di strumentazione digitale o di ausili analogici in grado di riprodurre le alterazioni prodotte a livello sensoriale dall’uso di alcol e droghe.

La seconda linea d’intervento ha previsto l’acquisto del veicolo da 9 posti, come “polo educativo mobile” in grado di diffondere il messaggio della campagna ministeriale in via itinerante. La terza linea d’intervento, infine, ha visto, a partire da aprile, quasi 200 operatori di Polizia locale e dei Servizi sociali del Comune di Bari, impegnati in sessioni di formazione, dedicate a droghe sintetiche e adolescenti e tenute da esperti sociologi, psicologi e criminologi di Infopol, leader nel settore della formazione della Polizia locale.