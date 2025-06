Bari, polemiche pista ciclabile in via Fanelli: ascoltati i residenti

Sono stati ascoltati nel pomeriggio di oggi i residenti di via Fanelli in seguito alle polemiche relative ai lavori per la pista ciclabile che compromettevano la viabilità creando non pochi disagi. “Questo pomeriggio – si legge in un post pubblicato sui social – l’assessore ha incontrato i residenti di via Fanelli per spiegare i vari step che riguardano i lavori della nuova pista ciclabile. Entro venerdì mattina sarà ripristinata la corsia di preselezione per svoltare in sicurezza nei due complessi (Borgo dei Pioppi e Orsa Maggiore). Sarà più piccola ma ci sarà. I semafori quindi funzioneranno come prima. La pista ciclabile potrebbe essere ristretta in prossimità dei complessi residenziali (marciapiede/strada). Successivamente si procederà con il completamento dei lavori. La pista avrà colore distinto e cordolo a margine”, concludono.

Foto repertorio