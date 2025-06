Lavori sull’Alta velocità Bari-Napoli: modifiche ai treni

Proseguono a pieno ritmo i lavori sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Nel periodo dall’8 al 15 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Cancello – Benevento propedeutici al completamento dei lotti Frasso Telesino – Telese e Telese – Vitulano, la cui attivazione è prevista nella seconda metà del 2026. Sui cantieri saranno impegnate mediamente 200 persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 746 milioni euro.

Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Frasso Telesino-Dugenta e Benevento dalle ore 23.00 di domenica 8 giugno alle ore 1.00 di domenica 15 giugno, con conseguenti modifiche del programma di circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza.

Durante l’interruzione i treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Roma-Benevento-Foggia-Bari-Brindisi-Lecce sono limitati a Caserta, con cancellazione della tratta a sud di Caserta.

Inoltre, alcuni collegamenti da Roma verso la Puglia vengono limitati a Benevento/Bari/Foggia anche il giorno 8 giugno. La regolarità della circolazione Roma-Puglia viene ripristinata a partire dal 15 giugno. I treni Intercity 703-704 della relazione Roma Termini – Taranto e 715-716 della relazione Napoli Centrale – Bari Centrale, dal 9 al 14 giugno, subiscono variazioni di orario e di numero treno, cancellazioni parziali fra Caserta e Benevento e sostituzioni con bus nella tratta interrotta. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Il treno Intercity Notte 788 Lecce-Roma dell’8 giugno è cancellato ed effettuato il giorno 7 giugno. Inoltre, il 13 giugno l’Intercity 705 Roma Termini – Taranto e il treno Intercity Notte 789 Roma-Lecce sono cancellati.