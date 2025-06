Servizio civile Puglia, le domande entro il 19 giugno

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che c’è tempo fino al prossimo 19 giugno per partecipare all’avviso pubblico per la selezione di 134 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile regionale all’interno della Rete Galattica, di cui 2 nel “nodo” di Bari. L’iniziativa regionale si rivolge a tutti i giovani residenti in Puglia di età compresa fra i 18 e i 28 anni che intendano mettere a disposizione il proprio tempo per dedicarsi all’animazione territoriale e allo sviluppo dei servizi di prossimità della Rete Galattica, la misura della Regione Puglia ideata per facilitare l’accesso dei giovani alle informazioni sulle opportunità di crescita e sui percorsi promossi dalle politiche giovanili e per supportare l’attivazione e la promozione di azioni di youthwork dedicate alle giovani generazioni.

La sperimentazione prevede il coinvolgimento attivo dei Comuni pugliesi titolari di spazi pubblici: il Comune di Bari, infatti, ad esito dei lavori della commissione, individuerà due giovani volontari che vogliano cogliere l’opportunità di accrescere le proprie competenze trasversali e civiche attraverso un approccio di crescita collettiva e “tra pari”, a beneficio dell’intera comunità. I candidati ammessi, per un anno, dal lunedì al venerdì, dovranno prestare la propria attività presso l’hub giovanile comunale Spazio13, nel quartiere Libertà: pertanto, parteciperanno all’organizzazione di momenti informali di coinvolgimento e alla mappatura dei gruppi sociali attivi sul territorio, dei Nodi di Galattica limitrofi (Bitonto, Triggiano, Capurso, Modugno, Cellamare ecc.) già in relazione con quello di Bari, all’orientamento dei ragazzi del quartiere, all’attivazione e creazione delle relazioni di prossimità. I volontari potranno contribuire alla realizzazione di open day, come alla promozione e al buon esito delle attività in programma, al coinvolgimento attivo di coetanei e di nuove comunità giovanili, alle attività di sostegno nella scrittura di progetti di mobilità internazionale. Le attività da realizzarsi dovranno essere orientate al servizio di una determinata comunità giovanile della quale il volontario dovrà definire il profilo e i bisogni al fine di individuare la giusta pertinenza e gli opportuni criteri di realizzazione.

Si precisa, inoltre, che:

il rapporto con i volontari del Servizio Civile regionale sarà contrattualmente disciplinato dalla Regione Puglia

ciascun volontario sarà impiegato per un ammontare complessivo di 1145 ore annue (per una media di circa 25 ore settimanali) in relazione al singolo progetto e comunque nel rispetto della normativa di riferimento

ciascun volontario sarà beneficiario di un’indennità di attivazione mensile di 507,30 euro al lordo dei contributi previdenziali a suo carico; a tal fine dovrà provvedere all’iscrizione alla gestione separata INPS prima dell’avvio in servizio

i pagamenti saranno effettuati dalla Regione con accredito su conto corrente postale o bancario intestato, a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio previa verifica della regolarità ed effettività del servizio reso

il volontario sarà beneficiario della polizza assicurativa stipulata dalla Regione per la responsabilità civile, relativamente ai danni conseguenti all’espletamento del servizio, oltre che per il rischio di infortuni.

Non possono candidarsi coloro che, al momento della presentazione della domanda, intrattengono o abbiano intrattenuto con l’ente o l’eventuale soggetto gestore del “Nodo”, nei dodici mesi precedenti, per un periodo superiore a tre mesi, un qualsiasi rapporto di collaborazione o di lavoro, compresa l’ipotesi di stage retribuito, e che, al momento della presentazione della domanda, stiano svolgendo il servizio civile universale o altro servizio civile regionale. La domanda di partecipazione è diretta all’Ente titolare del progetto prescelto e può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il portale del Servizio Civile regionale, entro le ore 14 del prossimo 19 giugno.