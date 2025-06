Otto chili di droga in auto: due coniugi arrestati nel Brindisino

I finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi proseguono le attività di contrasto al traffico di stupefacenti sul territorio. Nei giorni scorsi infatti, i militari della Compagnia di Fasano hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, una coppia di coniugi. I due, mentre viaggiavano a bordo della propria auto, sono stati sottoposti ad un ordinario controllo da parte di una pattuglia di finanzieri in servizio di controllo economico del territorio nei pressi della zona industriale nord di Fasano.

I due coniugi manifestavano da subito un insolito disagio e fronte della semplice richiesta di documenti, pertanto i militari approfondivano il controllo e, all’interno del veicolo, venivano rinvenute due buste contenenti oltre 8 kg di marijuana, confezionati in sacchetti plastificati di peso variabile tra i 100 grammi e 1 kg, la cui vendita avrebbe fruttato oltre 60.000 euro sul mercato illecito.

I due soggetti, allo stato indagati per la violazione al Testo Unico in materia di stupefacenti, fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato, a disposizione della locale Procura della Repubblica, e sono stati tradotti, rispettivamente, agli arresti domiciliari e in carcere.

Nel solo 2025 la Guardia di Finanza ha eseguito, nel Comune di Fasano, 4 arresti, sequestrando complessivamente oltre 30 kg di stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.