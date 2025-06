Referendum 8-9 giugno, a Bari apertura straordinaria uffici

Il capoluogo pugliese si prepara per il referendum previsto per l’8 e 9 giugno. In tal proposito, la Ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici rende noti gli orari di apertura straordinaria per il rilascio del duplicato o per il rinnovo della tessera elettorale, da venerdì 6 giugno a lunedì 9 giugno 2025:

· venerdì 6 giugno 2025 dalle ore 9 alle 18; sabato 7 giugno 2025 dalle ore 9 alle 18; domenica 8 giugno 2025 dalle ore 7 alle 23; lunedì 9 giugno 2025 dalle ore 7 alle 15. Sono disponibili le seguenti sedi: ufficio elettorale (corso Vittorio Veneto 4); delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi 2); delegazione Carrassi-San Pasquale (corso Benedetto Croce 96); delegazione Carbonara – Ceglie – Loseto (via Geremia d’Erasmo 3); delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni 1); delegazione Santo Spirito (via Fiume 8).

Foto repertorio