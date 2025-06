Volo Bari-New York, grande festa per il primo atterraggio

Atterrato questa mattina alle ore 9:00 all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese il primo volo Neos dall’aeroporto JFK di New York. La nuova tratta, attiva fino al 15 ottobre 2025, sarà operata una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti. L’aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 18:20 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 9:00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:35, con arrivo a New York alle 14:50.

“Siamo molto felici di annunciare che da oggi sarà attivo il nuovo volo diretto da New York a Bari, un collegamento strategico che conferma il forte potenziale di crescita del mercato pugliese” – afferma Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos – “Il nostro obiettivo è di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività, contribuendo a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti e a promuovere lo sviluppo dei flussi leisure e business tra i due Paesi. Dopo il successo del collegamento che dalla scorsa estate ha unito la Sicilia agli Stati Uniti, questa nuova tratta rappresenta un’ulteriore espansione delle nostre connessioni internazionali, servendo un’altra importante regione come la Puglia. Grazie a questo volo, avremo un’offerta giornaliera da New York verso l’Italia con quattro frequenze da Milano, due da Palermo e ora anche una da Bari”.

“È una giornata storica per la Puglia – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – abbiamo lavorato tanto in questi anni per rendere la nostra regione una meta attrattiva e amata. Il collegamento diretto Bari-New York è uno dei traguardi più ambiziosi che abbiamo raggiunto, ma anche un punto di partenza per coltivare nuovi scambi turistici e culturali, aprire opportunità economiche per le imprese e il commercio, avvicinare i tanti pugliesi che vivono negli Stati Uniti e che desiderano tornare qui a far visita alle loro famiglie. Questo volo è un riconoscimento alla bellezza, alla vitalità e alla credibilità internazionale che la Puglia ha saputo costruire e che oggi ci consentono di affacciarci da protagonisti sulla scena globale. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro sinergico con Aeroporti di Puglia, che ringrazio per la tenacia con cui ha perseguito l’obiettivo, e con la Neos che ha creduto nella nostra terra e nelle sue potenzialità. Oggi celebriamo la capacità della Puglia di aprirsi con orgoglio e visione al futuro”.

“Il volo per New York – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -, è l’emblema dello straordinario lavoro che ha permesso alla rete aeroportuale pugliese di diventare un riferimento nel bacino del Mediterraneo. E’ il simbolo, altresì, della passione con la quale le Donne e gli uomini di Aeroporti di Puglia operano, quotidianamente, consapevoli di quanto il loro impegno sia fondamentale per consentire la crescita, economica e sociale, della nostra amata Puglia. Oggi è un giorno di festa per i pugliesi e voglio condividere la nostra gioia con loro e con la Regione Puglia che costantemente ci sostiene nel processo di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e di ampliamento del network dei collegamenti. Grazie a questo collegamento la nostra regione si proietta con decisione su un mercato ad altissimo potenziale di crescita che in questo volo trova un fattore decisivo per dare slancio alle ambizioni di crescita dei flussi incoming da un’area che vede nella Puglia una meta di straordinaria attrattiva per la bellezza dei paesaggi, la storia di civiltà millenarie e la straordinaria bontà della sua enogastronomia”

Con questo nuovo collegamento, Neos amplia il proprio network verso il Nord America, dove è già presente dal 2021 sulla tratta Milano Malpensa-New York oggi servita da quattro frequenze settimanali e, da aprile 2023, con un volo non stop da Malpensa a Toronto. Inoltre, dallo scorso anno la compagnia ha introdotto il diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, operative da giugno ad ottobre, che ha fatto registrare performance molto positive.