Incendio in ditta rifiuti nel Tarantino, fumo nero e allarme aria

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella zona industriale di San Basilio, a Mottola, in provincia di Taranto. Le fiamme hanno interessato un impianto per il trattamento dei rifiuti gestito dalla Daniele Ambiente. Fortunatamente, non si segnalano feriti. Dall’impianto si è alzata una colonna di fumo nero, spessa e visibile anche a diversi chilometri di distanza, generando preoccupazione tra i cittadini. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati con più squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo restano ancora da chiarire, così come la natura precisa dei materiali coinvolti nell’incendio. Sul posto si è recato anche il sindaco di Mottola, Giampiero Barulli, che ha invitato la popolazione alla prudenza attraverso un video diffuso su Facebook. “Di evitare di tenere le finestre aperte. Sono stati subito allertati i tecnici Arpa – ha aggiunto – che stanno intervenendo con attività di campionamento installando due colonnine per il rilevamento di eventuali agenti inquinanti: uno all’interno del centro abitato e l’altro in prossimità della zona industriale. Questo per comprendere l’impatto di questo evento e se dovesse risultare necessario adottare ulteriori provvedimenti. Ci tenevo – ha concluso il sindaco – a tranquillizzare tutti. Siamo chiaramente vicini alla realtà produttiva colpita da questo incendio”. Le autorità locali e l’Arpa restano in allerta per monitorare la qualità dell’aria e valutare eventuali rischi per la salute pubblica.

Foto repertorio