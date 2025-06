Bari, riaperta la sede del municipio 2: “Ma tra i disagi”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2 ha recentemente organizzato un sit-in per sollecitare la riapertura del Municipio situato in corso Benedetto Croce, chiuso per 80 giorni. Tuttavia, ora esprime preoccupazione per la modalità con cui è avvenuta la riapertura. Il gruppo lamenta che l’amministrazione, nel tentativo di dimostrare la propria efficienza, abbia riaperto i locali “senza considerare i disagi causati dalle elevate temperature estive e dalla mancanza di climatizzazione, nonché del problema della polvere, che rende l’ambiente invivibile. Questo non solo influisce sul benessere del personale, costretto a lavorare 40 ore settimanali in condizioni non ottimali, ma anche sui cittadini che necessitano di servizi. È davvero accettabile una situazione del genere?”