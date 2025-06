Donne e Lavoro, a Bari una giornata di confronto sul tema

“Donne e lavoro, una sfida per la Puglia sostenibile” è questo il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo 12 giugno a Bari. La giornata dedicata al tema si terrà a partire dalle ore 9.30 in Fiera del Levante (Sala 2) Padiglione 152. L’appuntamento è organizzato da Regione Puglia su iniziativa dell’assessora Serena Triggiani con delega alla Politiche di genere, che introdurrà il tema dell’evento, per approfondire con esperti del mondo universitario, regionale e imprenditoriale, lo stato dell’arte sulle politiche e le azioni in atto per superare il divario di genere e ogni forma di discriminazione nel settore occupazionale e per promuovere nuova occupazione femminile. La giornata, nel pomeriggio, terminerà con la premiazione della call regionale for best practice #nogendergap” 2025 e con la sottoscrizione del Protocollo d’intenti. Si tratta della misura strategica regionale promossa dall’Assessorato alle Politiche di genere, con il supporto della consigliera delegata all’Agenda di genere e della consigliera regionale di Parità e dalla Struttura Speciale della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Misura pensata per raccogliere e valorizzare le migliori pratiche in Puglia messe in atto nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese.

Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, saranno il presidente Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, e il direttore ARPAL Puglia, Gianluca Budano. Seguiranno gli interventi del direttore Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba, Vito Rocco Peragine, sui “Divari di genere, equità e crescita economica”, del dirigente regionale Sezione Statistica-Dipartimento Bilancio, Massimo Bianco, su “I divari di genere in Puglia”, della direttrice del Dipartimento regionale Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, su “Le politiche di Agenda del Lavoro a sostegno dell’empowement femminile”, e della consigliera del Presidente per l’attuazione del programma di governo regionale, Titti De Simone, su “L’Agenda di Genere – strategie regionali per la parità di genere”.

Dalle ore 11.15 saranno presentati i dati call for best practice con l’assessora regionale, Serena Triggiani, la consigliera del Presidente, Titti De Simone, e il direttore della Struttura speciale Comunicazione istituzionale Regione Puglia, Rocco De Franchi, insieme alla referente Annalisa Fauzzi. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, si terrà il tavolo di confronto, moderato da Anna Maria Ferretti, presidente I Municipio di Bari, tra sindacati e partenariato. Parteciperanno:

· Lella Ruccia, consigliera di Parità Regionale, sui “I dati del rapporto biennale e la certificazione di genere a confronto”;

· Filomena Principale, segretaria CGIL Puglia con delega alle Politiche di Genere;

· Valentina Donno, segretaria Regionale CISL;

· Annarita Gianniello, segretaria Confederale UIL;

· Teresa Caradonna, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Parità di Genere Confindustria;

· Francesco Sgherza, presidente Confartigianato;

· Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Provinciale di Bari.

· Carmelo Rollo, presidente Legacoop Puglia.

La giornata si chiuderà alle ore 17.30 con la premiazione call for best practice e la sottoscrizione del protocollo d’intenti.