Olimpiadi matematica, il piccolo Flavio unico pugliese in finale

Flavio Malagnino, 12 anni, è l’unico finalista pugliese alle Olimpiadi Kangourou di Matematica nella categoria “Benjamin” e rappresenterà la Puglia – e simbolicamente anche Bari – alla finale nazionale in programma dal 19 al 21 settembre 2025 a Cervia/Mirabilandia.

Il giovane talento, originario di Manduria, ha superato brillantemente le semifinali nazionali, distinguendosi tra migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. Una prova d’eccellenza che lo ha portato a essere selezionato come unico rappresentante della regione nella categoria dedicata agli studenti delle scuole medie.

La competizione Kangourou è tra le più prestigiose nel panorama matematico scolastico: i partecipanti, suddivisi per età, affrontano quesiti di crescente difficoltà, mettendo alla prova intuito, logica e creatività. Nella categoria “Benjamin”, Flavio ha dimostrato una padronanza notevole del pensiero astratto e una sorprendente capacità nella risoluzione di problemi complessi.

Grande l’orgoglio della scuola che frequenta, della sua famiglia e dell’intera comunità di Manduria, che ora guarda con entusiasmo alla finale. Il suo traguardo ha acceso l’interesse anche nel capoluogo Bari e in tutta la regione, dove la notizia è stata accolta con applausi e speranze. Flavio si prepara ora all’ultima fase della competizione con l’impegno e la passione che lo hanno già reso un piccolo ambasciatore dell’eccellenza scolastica pugliese. In attesa del grande evento di settembre, Manduria e tutta la Puglia tifano per lui.