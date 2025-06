Rfi chiude passaggio a livello a Trani, via ai lavori per sottovia

A partire dal prossimo 16 giugno, a Trani chiuderà il passaggio a livello di via De Robertis. Al suo posto, Rete Ferroviaria Italiana realizzerà un nuovo sottovia carrabile a senso unico, con direzione da via De Robertis verso via Togliatti. L’opera, che richiederà circa due anni di lavori, comporterà un investimento complessivo di 9 milioni di euro: 8,6 milioni saranno coperti da Rfi, mentre 400mila euro arriveranno dal Comune di Trani.

Il futuro sottovia sarà lungo 200 metri, largo 6,5 metri e alto 3,2 metri. È prevista anche la realizzazione di marciapiedi laterali per consentire il passaggio pedonale in sicurezza. Durante l’estate, il traffico veicolare sarà interdetto, mentre sarà comunque consentito il passaggio ai pedoni, almeno fino al termine delle attività preliminari del cantiere. L’intervento fa parte dei piani di modernizzazione della rete ferroviaria e della viabilità urbana, con l’obiettivo di eliminare i passaggi a livello considerati critici per la sicurezza e la fluidità del traffico.

Foto repertorio