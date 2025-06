Scomparso 24enne a Modugno, l’appello: “Aiutateci a trovarlo”

È uscito di casa, ma non è più ritornato. Si tratta di Fabio, 24enne di Modugno del quale si sono perse le tracce. La famiglia ha pubblicato un annuncio sui social nel tentativo di ritrovarlo quanto prima.

“Giovedì pomeriggio (05/06/2025) – si legge nell’annuncio – è uscito di casa zona parchetto a Modugno (BA) verso le 18.30/19 per vedersi con alcuni amici e non è più rientrato. Ultimo abbigliamento noto: berretto nero come in foto, camicia a quadri grigio scuro jeans nero e maglia nera. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti o la famiglia ai seguenti numeri: Daniela: 349 700 0979 o Emanuele: 370 706 1518 Vi preghiamo di condividere questo messaggio per aiutarci a ritrovarlo al più presto. Grazie per l’aiuto”, concludono.