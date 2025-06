Bari, con il caldo tornano i cattivi odori al San Paolo

Con il caldo tornano i cattivi odori al San Paolo. A denunciarlo sono gli stessi cittadini che, ormai ogni anno, vivono l’estate letteralmente barricati in casa. Le segnalazioni corrono sui social, ma non solo. Affianco a queste quello dei roghi, l’ultimo pochi giorni fa, il 3 giugno.

“Nel frattempo come ogni anno – scrive un cittadino – ieri notte ore 02.30 puzza di gamberone ammuffito la solita di sempre. Nessuno fa niente. Respiriamo sta cosa che chissà cosa contiene. Sto bene in questo quartiere, ma questa cosa mi fa venire voglia di andare via ogni volta che la sento e ora che ho un neonato penso a che aria gli sto facendo respirare. Siamo stanchi, chiudete l’azienda responsabile se necessario, non se ne può più”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Tanto questo problema o gli incendi – scrive una cittadina – non si sono mai risolti. C’è solo da vergognarsi”. “Un problema non solo estivo, ma che riguarda tutto l’anno”, conclude un altro evidenziando la volontà di trasferirsi altrove.