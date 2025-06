I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

L’evasione di un 17enne dal carcere. Una 20enne morta in un incidente stradale. Il primo volo da New York per Bari. La richiesta dei domiciliari per assessore regionale e l’arresto del sindaco di Molfetta. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 1 giugno. Un 17enne evade dal carcere

Lunedì 2 giugno. Scivola sui frangiflutti, ferita turista a Trani

Martedì 3 giugno. Ancora una giovane vittima di un incidente stradale

Mercoledì 4 giugno. Primo volo da New York per Bari

Giovedì 5 giugno. Chiesti i domiciliari per l’assessore Delli Noci

Venerdì 6 giugno. Arrestato sindaco di Molfetta

Sabato 7 giugno. Corsa ai campi estivi: fino a 100 euro a settimana