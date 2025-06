Cucina, ricco di vitamine: in tavola il pomodoro

Ricco di vitamine e alleato della salute, in tavola oggi portiamo il pomodoro. Simbolo indiscusso della cucina mediterranea, il pomodoro è uno degli ingredienti più versatili, amati e presenti sulle nostre tavole. Fresco, profumato e dal sapore inconfondibile, il pomodoro racchiude in sé non solo tutto il colore dell’estate, ma anche una sorprendente concentrazione di proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

Il pomodoro (Solanum lycopersicum) appartiene alla famiglia delle Solanacee. Ne esistono moltissime varietà, dalle ciliegine alle cuore di bue, passando per i San Marzano e i datterini: ognuna con le sue peculiarità di gusto, consistenza e utilizzo in cucina. Ma tutte accomunate da un bassissimo apporto calorico e da un contenuto d’acqua che sfiora il 95%. Dal punto di vista nutrizionale, il pomodoro è una miniera di antiossidanti, primo fra tutti il licopene, un carotenoide che conferisce il tipico colore rosso e che aiuta a contrastare l’invecchiamento cellulare. Contiene inoltre vitamina C, A, E e del gruppo B, oltre a sali minerali come potassio, fosforo e magnesio. Non manca una buona dose di fibre, utili a favorire la digestione e il senso di sazietà.

Grazie alla sua composizione, il pomodoro svolge un’azione diuretica e depurativa, supporta il sistema immunitario e protegge la salute della pelle. È anche un alleato del cuore: il licopene, infatti, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e a contrastare l’ossidazione delle cellule. Infine, il pomodoro è estremamente digeribile e adatto a ogni tipo di alimentazione. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera differente dal solito.

Pasta fredda con pomodori, melanzane e menta



Cuocete la pasta e lasciatela raffreddare. Intanto tagliate le melanzane a cubetti e saltatele in padella con un filo d’olio fino a doratura. Tagliate a metà i pomodorini e uniteli a crudo alla pasta insieme alle melanzane, foglie di menta spezzettate, un filo d’olio extravergine e, se gradite, cubetti di feta o mozzarella.

Pomodori caramellati al forno con miele e timo



Tagliate dei pomodori a fette spesse. Disponeteli su una placca con carta da forno, conditeli con un filo di miele, un pizzico di sale, pepe e foglioline di timo fresco. Cuoceteli a 180°C per 25-30 minuti. Serviteli tiepidi come contorno insolito o come dolce “fuori dagli schemi”, magari accompagnati da una crema di formaggio fresco o da una pallina di gelato alla ricotta.