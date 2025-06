Confagricoltura Bari presenta il corso “Giovani e Nuovi Agricoltori”

C’è ancora tempo per iscriversi, fino all’11 giugno, al corso “Giovani e Nuovi Agricoltori”, un percorso formativo promosso da Confagricoltura Bari-Bat pensato per chi desidera intraprendere o consolidare la propria carriera nel settore agricolo e agroalimentare. Il corso, della durata di 150 ore, si svolgerà interamente online, offrendo flessibilità e accessibilità a tutti gli interessati. In modo particolare ai giovani che per la PAC devono fare accesso alla riserva o richiedere premio giovani (PAC 2025).

Il programma formativo copre una vasta gamma di tematiche, tra cui il Piano Strategico della PAC, la legislazione fiscale, tributaria e agraria, le politiche comunitarie di mercato e per lo sviluppo rurale, gli incentivi per il settore agricolo e agroalimentare, la gestione e organizzazione dell’azienda agroalimentare, le tecniche di produzione agricola e zootecnica sostenibili, la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii), la sicurezza nell’agroalimentare, il ruolo sociale dell’agricoltura e la multifunzionalità e diversificazione delle attività aziendali.

Le lezioni si svolgeranno in modalità Formazione a Distanza (FAD). Al termine del percorso, gli allievi sosterranno un esame finale per il rilascio dell’attestato di frequenza.

Per i soci di Confagricoltura Bari-BAT è previsto uno sconto sul costo del corso.

Per ulteriori informazioni, contattare: