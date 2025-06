Ac Bari Bat, grande successo per Ruote nella Storia

Si è chiusa con successo la tappa a Polignano a Mare di Ruote nella Storia organizzata da Automobile Club Bari-Bat e tenutasi lo scorso 8 giugno, grazie all’articolata proposta portata avanti dall’Ente presieduto da Francesco Ranieri e diretto da Maria Grazia De Renzo per celebrare i 100 anni dalla nascita del AC locale.

Un evento tra arte, cultura, storia e bellezza dedicata ai cultori, appassionati e possessori di vetture storiche e d’epoca tra cui non sono mancati modelli di esclusivo valore come una Mercedes S320 del 2005, una Spider Duetto del 1992, un’Alfa Romeo GT 1300 del 1973, una Fiat 130 Berlina del 1973, una Fiat 850 Coupé del 1965 e una Ford Capri del 1971. Così come nello spirito ideato e promosso da ACI Storico e Automobile Club d’Italia anche la calda giornata dell’8 maggio ha restituito atmosfere di condivisione e al contempo di valorizzazione del territorio e del motorismo.

L’evento dell’8 giugno ha fatto sosta a Polignano a Mare, località arroccata su una scogliera a strapiombo sull’Adriatico, uno dei borghi più affascinanti della Puglia, che ha esaltato pienamente l’obiettivo del format. Una località famosa per i suoi panorami mozzafiato, le grotte marine, i vicoli bianchi del centro storico e per aver dato i natali a Domenico Modugno. I partecipanti si sono ritrovati in Piazza Garibaldi per effettuare la registrazione e ricevere il materiale informativo e i gadget dell’evento. Successivamente si è tenuta la visita guidata del Centro Storico. I presenti, ben 23 equipaggi, sono stati suddivisi in gruppi e accompagnati da guide turistiche abilitate. Le tappe del percorso sono state: Via Roma, Largo Ardito – prima balconata sul mare, Grotta Palazzese (vista esterna), Porta Piccola con ingresso al centro storico, tre balconate panoramiche, Piazza Vittorio Emanuele II, Arco Marchesale, Ponte Borbonico / Lama Monachile e infine il Largo Domenico Modugno dove i presenti hanno sostato per scattare qualche foto con la statua del celebre artista che capeggia la piazza. A conclusione dell’evento il pranzo conviviale e l’arrivederci al prossimo appuntamento.

“Abbiamo concluso la giornata di Polignano con grande soddisfazione e successo, nonostante il caldo che ci ha un po’ affaticati – ha detto al termine della manifestazione Maria Grazia De Renzo, direttrice di AC Bari-Bat – l’appuntamento adesso è al prossimo 5 ottobre con la tappa di Altamura”. Intanto Ruote nella Storia torna il prossimo 15 giugno con gli Automobile Club di Novara, Pordenone e Salerno.