Proclamate le Top 30. Sono loro le finaliste di Miss Mondo 2025

Primo step concluso per Miss Mondo Italia 2025 tra emozioni, sorrisi e le immancabili lacrime di gioia o di delusione. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort – Le Sirenè – appartenente al network alberghiero Caroli Hotel – per le 120 prefinaliste della kermesse di bellezza, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 30. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed ex Miss Mondo Italia 2021, la bellissima Claudia Motta, che ha di fatto scremato le contendenti all’ambita fascia nazionale ed alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta.

Questi i nomi delle Top 30 ragazze.

Elisa Cherin – Friuli Venezia Giulia, Valentina Dell’Aquila – Puglia, Martina Avagliano – Sicilia, Erminia Marino – Calabria, Jennifer Lacoppola – Piemonte, Mariachiara Sfregola – Puglia, Grazia Ferro – Sicilia, Sofia Morlupi – Umbria, Elena Colizzi – Puglia, Sofia Viola – Campania, Yasmine Riefolo – Marche, Carmen Cubadda – Toscana, Caterina Sigismondi – Umbria, Benedetta Braca – Campania, Beatrice Crestani – Veneto, Sofia Zoccoli – Calabria, Rosamaria Mirenda – Sicilia, Valentina Festa – Emilia Romagna, Gloria Pelari – Lombardia, Giorgia De Marchi – Friuli Venezia Giulia, Luisa Caso – Toscana, Alma Hodzic – Emilia Romagna, Delia Valentini – Lazio, Erika Spinello – Lombardia, Sophia Mele – Campania, Vittoria Chiarini – Emilia Romagna, Beatrice Rossi – Veneto, Lina Memmo – Abruzzo, Tiffany Cau – Sardegna, Arianna Tuccillo – Campania che è stata proclamata Miss del web by Agricola.