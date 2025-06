Puglia capofila progetto per uso intelligenza artificiale

“L’innovazione che passa per la semplificazione e la collaborazione per costruire una nuova Pubblica Amministrazione”, con queste parole il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annuncia l’avvio del progetto “Hub/Centri regionali I.A. per la Pubblica Amministrazione”, finanziato nell’ambito del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui la Regione Puglia è capofila.

Il progetto – che vede la partecipazione delle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria, Campania e Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano – punta a sperimentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) in contesti pubblici strategici, come la redazione di atti, la gestione di bandi e appalti e la verifica della compliance etico-normativa, per migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Con un budget complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, il progetto vedrà le amministrazioni coinvolte, sotto la regia di Regione Puglia , realizzare 4 PoC (prove di concetto, Proof of Concept), mettendo al centro l’esperienza e la visione maturate dalla capofila con il Dipartimento per la Transizione Digitale.

“Questa iniziativa – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – rappresenta un passo concreto verso un’amministrazione pubblica più intelligente, più vicina alle persone e più capace di operare in modo trasparente, sostenibile ed equo. L’intelligenza artificiale affianca e rafforza il valore umano delle decisioni pubbliche, se guidata con rigore etico e visione strategica. E la Regione Puglia, da capofila, è orgogliosa di contribuire alla costruzione di questo futuro.”

Il progetto è parte integrante di una strategia più ampia che vede la Regione Puglia protagonista nella promozione di modelli organizzativi replicabili, come le Reti tra RTD e il Centro di Competenza regionale per l’IA nella PA, in linea con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA.

Con questa iniziativa, la Regione consolida il proprio impegno a favore di un ecosistema digitale pubblico moderno, fondato sulla collaborazione tra amministrazioni, ricerca, imprese e cittadinanza, e beneficio dell’intero territorio.