Referendum, in Puglia superato quorum solo in due Comuni

In Puglia sono soltanto due i comuni in cui è stato superato il quorum nei referendum: Triggiano (in provincia di Bari) e Orta Nova (nel Foggiano). A Triggiano l’affluenza si è attestata al 53,66%, mentre ad Orta Nova ha toccato il 50,01%. In entrambi i comuni si è votato anche per il ballottaggio delle elezioni comunali.

Il dato più basso di partecipazione è stato registrato a Peschici, nel Gargano, dove alle urne si è recato appena il 9,54% degli aventi diritto. Complessivamente in Puglia, l’affluenza ai referendum si è fermata al 28,62%, con una sola sezione ancora da scrutinare. A Triggiano, i votanti per il referendum hanno superato – seppur di poco – quelli del primo turno delle comunali (57,19%), nonostante l’impatto delle recenti inchieste giudiziarie che hanno portato all’arresto del sindaco uscente e al commissariamento del Comune. Ad Orta Nova, invece, si è registrato un calo rispetto al primo turno, con una partecipazione del 57,17% per le comunali, contro il 66,24% registrato precedentemente.