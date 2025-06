Foggia, 17enne ritrovato ferito in casolare: è grave

È in gravi condizioni un ragazzo di 17 anni ritrovato con una ferita alla testa provocata da un colpo di pistola nei pressi di un casolare di proprietà della sua famiglia, a Torremaggiore, in provincia di Foggia. A lanciare l’allarme è stata un’amica del giovane, preoccupata perché non riusciva a contattarlo telefonicamente. Proprio grazie alla sua segnalazione, i soccorsi hanno raggiunto il casolare dove il ragazzo è stato trovato ferito.

Al momento, non è stato ritrovato neppure il cellulare del 17enne. In un primo momento si era ipotizzato un tentativo di suicidio, ma gli inquirenti non escludono altre piste. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore del giovane per accertare se avesse un appuntamento con qualcuno nel luogo in cui è stato trovato. Il ragazzo, figlio di una coppia di professionisti, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.