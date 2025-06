È stato identificato e sanzionato con una multa da 10mila euro l’uomo di 76 anni ripreso in un video diventato virale mentre compiva atti osceni in pieno giorno su un tratto di scogliera a Gallipoli. A intervenire è stata la polizia, che ha avviato gli accertamenti dopo la diffusione delle immagini sui social. L’anziano è stato accusato di atti osceni in luogo pubblico.

Foto repertorio