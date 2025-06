Bari, fondi per le case popolari: “Migliorare qualità della vita”

Su proposta dell’assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, con delega al Patrimonio ed Erp, Nicola Grasso, la giunta comunale ha disposto ieri lo stanziamento delle somme necessarie a cofinanziare i “Lavori per l’incremento del livello di efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Bari alla via Roccaporena, 21-23-25 Palazzina C del quartiere Santa Rita”. I lavori sono finanziati per un importo complessivo di 1.900.000 euro, di cui 1.000.000 di euro con fondi regionali attraverso il “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia” e 900.000 euro di quota di cofinanziamento comunale.

“La delibera approvata ieri in giunta – commenta Nicola Grasso – si pone nella direzione di intercettare tutte le linee di finanziamento possibili, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità della vita degli assegnatari di alloggi comunali di Erp, con un netto risparmio anche in termini energetici e ambientali. La prospettiva dell’efficientamento energetico degli immobili ERP è un preciso obiettivo di questa amministrazione, che continuerà a ricercare tutti i possibili incentivi e finanziamenti in ambito sia nazionale sia europeo per garantire il diritto all’abitare delle fasce più vulnerabili della popolazione”.

Grazie all’intervento deliberato, si andrà a completare il programma di risanamento e riqualificazione del patrimonio ERP del Comune di Bari in corso nel quartiere Santa Rita. Infatti, sono iniziati a giugno 2023, e sono ora in via di completamento, i 13 interventi finanziati con fondi PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) – “Programma Sicuro Verde e Sociale – lavori di risanamento diretti alla verifica e valutazione della sicurezza sismica, all’efficientamento energetico degli edifici e alla riqualificazione degli spazi pubblici”, 6 dei quali (di seguito elencati) interessano il quartiere Santa Rita:

1. Santa Rita, via del Monastero nn. 2-4-6-8 – Palazzine A1-A2-A3-A4

€ 1.914.750

2. Santa Rita, via del Monastero nn. 10-12-14-16 – Palazzine A5-A6-A7-A8

€ 1.909.000

3. Santa Rita, via del Monastero nn. 1-3-5-7-9 – Palazzine B1-B2-B3-B4-B5

€ 2.287.891,14

4. Santa Rita, via Roccaporena nn. 14-16-18-20-22 – Palazzine B6-B7-B8-B9-B10

€ 2.262.975,64

5. Santa Rita, via dello Scoglio nn. 2-4-6-8-10-12 – Palazzine D1-D2-D3-D4-D5-D6

€ 2.841.977,95

6. Santa Rita, via Roccaporena nn. 2-4-6-8-10-12 – Palazzine E1-E2-E3-E4-E5-E6

€ 2.744.901,90

Sempre con riferimento al quartiere santa Rita, agli interventi suindicati si aggiungono i lavori finanziati dal PNRR nell’ambito del Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare ( PiNQuA) relativi a:

– efficientamento energetico con sostituzione degli infissi degli immobili di proprietà comunale di Erp nelle vie Del Monastero, Roccaporena e dello Scoglio – edifici A, B, C, D, E, F – finanziati per € 3.634.327,60 da fondi PNRR – PINQUA (Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) + 20% preassegnazione FOI – Fondo Opere Indifferibili 2022 per un totale di € 4.361.193,10, cui si aggiungono fondi comunali per € 2.115.101,30, per un investimento complessivo di € 6.476.294,42 – iniziati a settembre 2023.

– risanamento e sistemazione delle aree esterne degli immobili di proprietà comunale di Erp nelle vie Del Monastero, Roccaporena e dello Scoglio – edifici A, B, C, D, E, F – finanziati per un importo complessivo di € 1.392.239,64, di cui € 1.265.672,40 di fondi PNRR PINQUA (Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) + 10% preassegnazione FOI – Fondo Opere Indifferibili 2023 – iniziati a maggio 2024.