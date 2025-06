L’architettura a Bari incontra i cittadini: il programma di Open!

Un incontro tra Architettura e cittadini e un vero e proprio focus sul mondo dell’architettura per sottolineare che l’Architetto è parte fondamentale della vita quotidiana delle comunità: è questo l’obiettivo di Open! Studi Aperti, in programma il 13 e il 14 giugno in tutta Italia.

Anche a Bari e nella Città Metropolitana per due giorni consecutivi – grazie all’iniziativa organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e curata dal Dipartimento Cultura – studi di Architettura e Ordini territoriali, apriranno contemporaneamente i loro studi al pubblico e organizzeranno manifestazioni pubbliche per rappresentare l’importanza della qualità del progetto e dello spirito di servizio alla collettività proprio del lavoro degli Architetti e delle Architette PPC (eventi ed orari nella pagina seguente).

Filo conduttore della manifestazione il valore di una professione al servizio di una collettività che ha bisogno di nuovi equilibri umani ed urbani. Per le Architette e gli Architetti rappresenta indubbiamente un’ opportunità per comunicare le proprie specificità, per i cittadini un’ occasione per interagire con i protagonisti che intervengono, al fine di migliorarlo, nello spazio in cui tutti noi viviamo.

Obiettivo di Open! Studi Aperti, dunque, è quello di raccontare al vasto pubblico una professione dall’alto valore sociale, dalle mille declinazioni, che interviene e interpreta i bisogni di persone e comunità valorizzando il patrimonio ambientale e storico dei territori tutelandolo e proteggendolo, dal tempo, dalla modernità, da interessi particolaristici.

Open! È una occasione unica per conoscere il mestiere dell’architetto, di cosa si occupa, quali strumenti utilizza, in quanti settori esprime le sue competenze.

EVENTI CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ISOLA STUDIO

13/06 dalle 19.00 alle 22 ( Viale Ennio 6B | Bari)

1° compleanno Isola Studio

Pieno Cantiere | La ceramica mediterranea

Fabrizio Piepoli | “Sanda Nicole Blues”

REGEN STUDIO | REGENERATION ENGENEERING

13/06 dalle 10 alle 20 ( via Enrico Pappacena, 10 |Bari)

Dall’invisibile al visibile

STUDIO DUNIA | Dino Lorusso

13/06 e 14/06 dalle 10 alle 22 (Arco Battista, 40 Triggiano)

“Fuck Design”

PETTERN STUDIO

13/06 dalle 18 alle 21 ( via Puccini, 32 Santeramo in Colle)

“Studio Pettern Open”

OPEN! CASTELLANA GROTTE

13/06 dalle 19 alle 22 ( Domus Artis “Maria Rubino” via Conversano, 42 |Castellana Grotte)

“Dialogo di Architetture”

OPEN! CONVERSANO

13/06 e 14/06 dalle 10 alle 22 (Corso Domenico Morea |Conversano)

“Stanza Urbana”