Sette km d’un fiato: sabato a Molfetta torna la Network Run

Torna la Network Run. Sabato, 14 giugno, per le strade di Molfetta, andrà in scena l’ormai classico evento podistico promosso da Network Contacts, realtà leader nel settore BPO e del Customer Care. Sette chilometri di percorso tra centro cittadino e zona industriale, in una città simbolo per l’azienda, non solo perché sede storica del suo headquarters, ma perché rappresenta l’inizio di una storia ormai trentennale. La partenza è fissata alle 8.30 da piazza Garibaldi – luogo in cui la Network ha mosso i suoi primi passi – mentre l’arrivo sarà nella sede in via dei Viaggianti, dove ci saranno musica, ristoro e momenti di allegria condivisa. Non una gara, ma un vero viaggio collettivo, che mette al centro il welfare aziendale, riconoscendo nello sport una leva fondamentale per favorire la coesione, la motivazione e lo spirito di squadra. Il ritrovo sarà a partire dalle 7.30. Poi, dopo i primi chilometri nel centro cittadino, la corsa coinvolgerà le vie della zona industriale.