Vertenza BariBlu a Triggiano, ricollocati i 48 lavoratori

Oggi in comitato Sepac è stata ratificata, congiuntamente a Filcams e Fisascat, la chiusura con accordo della vertenza del centro commerciale Bariblu di Triggiano (Ba). Ad un anno dalla chiusura dell’ipermercato Carrefour (gruppo Apuglia Distribuzione) tutti ricollocati i 48 lavoratori coinvolti, 18 lavoratori resteranno alle dipendenze di Apulia Distribuzione nei punti vendita limitrofi, mentre il gruppo Maiora rileverà le superfici assorbendo i restanti 30 lavoratori.

Per tutti è stato garantito il mantenimento delle stesse condizioni economiche e normative.

“Si tratta di una vertenza unica sul territorio – ha detto Marco Dell’Anna, Segretario Generale Uiltucs Puglia – nonostante un intero anno di chiusura dell’ipermercato e dopo una dura trattativa, a tratti conflittuale, siamo riusciti a trovare un’ottima intesa. Un plauso va al gruppo Apulia Distribuzione, rappresentato dal dott. Pino Piccolo, ed al team legale di Blu Apulia, proprietaria degli immobili, avvocati Michele Fatigato e Flavio Scoccola per l’assunzione di responsabilità ed attenzione al problema occupazionale. Un doveroso ringraziamento a Leo Caroli ed al comitato Sepac per aver saputo accompagnare con tenacia e competenza il percorso negoziale in questo intero anno. Siamo soddisfatti per questo risultato e per essere riusciti, in questa vertenza come in quella precedente degli ipermercati Conad di Casamassima e Taranto, a portare al centro dell’attenzione istituzionale le vertenze del terziario pugliese, troppo spesso relegate in secondo piano rispetto all’industria, nonostante la preminenza per numero di occupati e di crisi occupazionali”.