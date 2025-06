Ferisce con forbici compagna e madre e si lancia dalla finestra

Un giovane di 25 anni ha aggredito durante una lite la sua compagna e la mamma di lei ferendole al dorso e alla testa con delle forbici per poi lanciarsi dalla finestra. Le due donne, rispettivamente di 29 e 53 anni, sono ferite e sono ricoverate ma non sono in pericolo di vita.

Anche il giovane è in ospedale con traumi vari ma non mortali. A scatenare l’aggressione sarebbe stato il rifiuto da parte del giovane di accettare la decisione della compagna di interrompere la relazione e di mandarlo via di casa. Quando i carabinieri, allertato da una chiamata al numero di emergenza, sono arrivati sul posto hanno trovato il giovane riverso a terra per strada, cosciente, e le due donne in casa con diverse ferite da taglio. Il giovane è ora piantonato in ospedale a Gallipoli, le due donne sono in ospedale a Casarano.