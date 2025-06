I tre dialetti di Bari: laboratorio teatrale, aperte le iscrizioni

Si svolgerà martedì 17 giugno alle ore 17 presso la biblioteca Cagnazzi in via Colella 13, il laboratorio poetico teatrale “I tre dialetti di Bari”, a cura del regista Vito Sciacovelli, protagonista di un profondo e divertente viaggio nei tre dialetti di Bari (portuale, barivecchiano e della città nuova) attraverso aneddoti, poesie e scene di vita. L’appuntamento è inserito nel programma “Quadri di baresità”, il ciclo di eventi e visite guidate gratuite promosso dall’associazione culturale Slowtravels.it, in collaborazione con l’Accademia d’Arme Stratos e il Centro Studi Normanno Svevo e con il patrocinio del Municipio II. L’ingresso è libero e gratuito, per accedere alle visite guidate basta prenotarsi seguendo le indicazioni a questo link.

“Quadri di baresità” è una manifestazione pensata per raccontare la storia e il patrimonio artistico-culturale dei quartieri del territorio del Municipio II in modo semplice, appassionante e accessibile a tutti. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, sono partiti lo scorso 9 giugno e proseguiranno fino a venerdì 11 luglio.

“Il nostro territorio raccoglie tesori nascosti, un patrimonio storico, archeologico, artistico, architettonico e ambientale che vogliamo fare scoprire a tutta la città e valorizzare come merita grazie a un programma di laboratori e visite guidate, aperti a tutti e gratuiti – ricorda la presidente Alessandra Lopez -. Il tour immaginato con Slowtravels.it collega idealmente alcuni luoghi simbolo del Municipio, come la splendida Villa Giustiniani e il suo ipogeo, i villini tra Carrassi e San Pasquale, il Policlinico. Non mancheranno momenti divertenti e commoventi, con figure che hanno fatto la storia della città di Bari. Invitiamo tutti i cittadini interessati, non solo residenti nel Municipio II, a partecipare numerosi: per iscriversi, basta un semplice clic o un messaggio. Siamo certi che l’iniziativa sarà molto apprezzata e contiamo, in futuro, di arricchire questa proposta unendo cultura e inclusione sociale”.

Di seguito il programma aggiornato degli eventi:

martedì 17 giugno, ore 17, presso la biblioteca del Municipio II: conferenza laboratorio “I tre dialetti di Bari”, a cura del regista Vito Sciacovelli, protagonista di un profondo quanto divertente viaggio nei tre dialetti di Bari (portuale, barivecchiano e della città nuova) attraverso aneddoti, poesie e scene di vita

venerdì 27 giugno, ore 18, presso l’ingresso pedonale del Policlinico: “Storie dell’ospedale, dall’Ottocento alle storie della guerra e oltre”, a cura di Maurizio Triggiani, una visita di archeologia del contemporaneo che racconterà la storia del complesso dell’ospedale, dalle origini nel quartiere San Pietro, a Bari vecchia fino ai racconti sconosciuti della seconda guerra mondiale e del dopoguerra

venerdì 4 luglio, ore 18, presso piazzale Locchi: “Tour tra i villini post tetelegrafonici”, a cura di Fabio Armenise e Pasquale Ruggieri, attraverso una passeggiata per le strade dei quartieri Carrassi e San Pasquale, con racconti legati allo sviluppo di quella porzione della città tra fabbriche, depositi e storie della Bari industriale fino agli anni ‘70

venerdì 11 luglio, ore 19, alla scoperta di Villa Giustiniani: Fabio Armenise e Armando Moncelli, condurranno gli interessati nell’antica villa tra via Fanelli e largo Omodeo dove si nasconde un ipogeo di epoca romano-bizantina.

I tour sono a ingresso libero. È gradita la prenotazione tramite il portale dell’associazione a questo link o con un messaggio Whatsapp al numero 3891278780 indicando il tour, il cognome, il numero di persone.