I Duran Duran a Bari , la leggendaria band alla Fiera del Levante

Fra solo una settimana parte la straordinaria stagione della Radio Norba Arena, location allestita all’interno della Fiera del Levante nella quale si esibiranno importanti nomi della musica, icone internazionali e protagonisti della nuova scena italiana.

Mercoledì 18 giugno sul palco saliranno i Duran Duran, leggende viventi del pop-rock britannico, pionieri del synth-pop e autentici dominatori delle classifiche mondiali dagli anni ’80 a oggi. Con all’attivo due Grammy Awards, due Brit Awards e otto riconoscimenti alla carriera – tra cui l’Ivor Novello per il contributo straordinario alla musica britannica – il gruppo promette una performance carica di energia e nostalgia, tra hit planetarie come “Hungry like the Wolf”, “Ordinary World” e “Come Undone”.

L’evento è prodotto Bass Culture srl e da Nuova Fiera del Levante in media partnership con Radio Norba ed in collaborazione con D’Alessandro e Galli.

TEMPI E MODALITA’ DI ACCESSO AL CONCERTO

Il concerto dei DURAN DURAN è nell’area 71 del Quartiere fieristico, che avrà due accessi disponibili: INGRESSO ORIENTALE (dal Viale Orientale, sul Lungomare Starita) ed INGRESSO AGRICOLTURA (Piazzale Vittorio Emanuele Orlando).

L’ingresso Agricoltura è consigliabile per raggiungere l’area disabili e per gli utenti del parcheggio di via Verdi.

L’apertura porte è prevista alle ore 19, e l’inizio concerti alle ore 21.

All’indirizzo https://bit.ly/bariparcheggi è disponibile una mappa online con le aree parcheggio, i varchi di accesso e la posizione del palco.

Sono disponibili 4 aree parcheggio dedicate: in via Verdi, presso l’Autosilo del Levante, ed in area portuale Marisabella.

BIOGRAFIA DURAN DURAN

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante la loro illustre carriera di quattro decenni. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, da ultimo con il loro ultimo album in studio, la band si è affermata come uno dei gruppi più influenti e duraturi della storia della musica. Hanno anche scritto l’unico tema di James Bond che ha raggiunto il numero 1 in tutto il mondo e hanno collaborato con alcuni dei più famosi creativi della musica, del cinema e della televisione, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei loro film concerto di maggior successo. Tra i numerosi riconoscimenti, hanno ottenuto otto premi alla carriera e un’ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Formatisi a Birmingham nel 1978, i Duran Duran hanno abbracciato estremi artistici, emotivi ed estetici. I loro successi contagiosi e senza tempo, come Hungry Like the Wolf, Ordinary World e Rio, invitano i fan a ballare e cantare insieme, ma c’è una magia unica nel vivere la loro musica sotto il velo della notte. Rinomata per la perfetta fusione delle loro canzoni con la moda, il design e la tecnologia, la band ha continuamente spinto i confini della cultura pop, ridefinendo l’intersezione tra arte e innovazione.

Guidati dal carismatico cantante Simon Le Bon, affiancato dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor, dopo decenni di carriera i Duran Duran sono ancora all’avanguardia e affascinano il pubblico di tutto il mondo con la loro creatività ed energia senza pari.

Il loro album del 2021, Future Past, ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica, compresi gli elogi di Rolling Stone. Nel 2023, la band ha pubblicato il suo 16° album in studio, Danse Macabre, una raccolta dinamica di nuove canzoni, versioni rivisitate dei loro successi iconici e audaci cover.

Negli spettacoli italiani, i fan possono aspettarsi una scaletta ricca di successi leggendari della band, tra cui Girls on Film, The Wild Boys, The Reflex, Ordinary World, Come Undone e Rio. Le esibizioni comprenderanno anche brani tratti dal loro ultimo album, Danse Macabre, portando nuova energia al loro celebre repertorio.