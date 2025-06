Regole per eventi sostenibili e non inquinanti: l’incontro a Bari

Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, rappresentanti delle associazioni ambientaliste Retake, Plastic Free, cooperativa ZeroBarriere e della Consulta comunale dell’Ambiente hanno incontrato il sindaco Vito Leccese per presentare una proposta di regolamentazione relativa allo svolgimento degli eventi pubblici sul territorio comunale, in chiave di sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. All’incontro hanno partecipato anche l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino, l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone, la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro e i dirigenti comunali e di Amiu interessati.

Le associazioni hanno sottoposto al sindaco la proposta, sottolineando l’esigenza di sensibilizzare gli organizzatori a combattere l’abbandono diffuso di plastica monouso nel corso delle manifestazioni, il lancio indiscriminato di palloncini a elio, l’utilizzo di coriandoli in plastica o altri materiali non biodegradabili che puntualmente vengono dispersi nell’ambiente e danneggiano l’ecosistema marino, l’abbandono diffuso di materiale pubblicitario e informativo, l’affissione abusiva di volantini e adesivi su superfici pubbliche e private. L’incontro è stato anche l’occasione per rilanciare il coordinamento con le associazioni da sempre impegnate a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, partendo dalla condivisione della strategia messa in campo dall’amministrazione comunale, dalla Polizia locale e dall’Amiu per combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, soprattutto ingombranti.

“Negli ultimi giorni, purtroppo, abbiamo raccolto moltissime segnalazioni di scenari indecorosi lasciati al termine di momenti gioiosi, come i festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico – ha commentato il sindaco Leccese -. Occasioni di convivialità non possono trasformarsi in atti di inciviltà, che sporcano la città e inquinano l’ambiente. Ecco perché accogliamo l’impulso arrivato oggi da volontari e attivisti, con cui condividiamo l’idea di rilanciare capillari campagne di comunicazione e sensibilizzazione, a partire dalle scuole, anche con azioni simboliche e incentivi ai comportamenti più virtuosi dei cittadini e delle attività commerciali. Una città pulita è frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale, ma anche del cambio di una mentalità consolidata nei decenni, che passa attraverso nuove azioni di educazione alla civiltà e all’amore per il bene comune. Da parte nostra, abbiamo anticipato alle associazioni che potenzieremo gli interventi delle pattuglie antidegrado della Polizia locale, soprattutto nelle ore notturne, incrociando i controlli degli agenti per strada con l’installazione, a breve, di dieci nuovi impianti mobili di videosorveglianza con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.