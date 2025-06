Mercato immobiliare: boom a inizio anno. Bari +10,7%

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, basandosi sui dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, attesta che il mercato immobiliare italiano continua a crescere e chiude i primi tre mesi del 2025 con un aumento dei volumi dell’11,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Sono soprattutto i mutui accessibili ad aver dato la spinta al mercato, come dimostra l’aumento delle compravendite finanziate da mutui. La dinamica di mercato è simile sia per i comuni capoluogo sia per quelli non capoluogo. Ponendo attenzioni alle grandi città si nota che l’aumento più importante lo ha messo a segno Verona (+19,6%), seguita da Genova (+13,5%). Bene Roma e Bari (+10,7%). L’unica città in territorio negativo è Firenze (-6,2%).

Le compravendite di nuove costruzioni segnalano un leggero arretramento (-0,4%). I dati riferiti ai primi tre mesi dell’anno sulle compravendite fatte dalle agenzie del Gruppo evidenziano un aumento della percentuale di acquisti di prima casa (da 73,3% a 75,4%) e una contrazione della componente di casa vacanza e investimento: questo dato spiega anche il fatto che sono in crescita gli acquisti da parte di under 35 che si sono portati a 30,8%.