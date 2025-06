Bari, stretta sui parcheggiatori abusivi al molo San Nicola

Parcheggiatori abusivi al molo San Nicola. Nelle ore serali gli agenti della polizia locale sono intervenuti più volte sull’area demaniale, dove alcuni soggetti stranieri avrebbero perfino tentato di impedire la sosta ai veicoli autorizzati al servizio della carovana impegnata per girare alcune riprese di un film ambientato nella nostra città.

Cinque i fermi di Polizia eseguiti con 3 soggetti tratti in arresto per vari reati, come la minaccia e resistenza ai pubblici ufficiali, e per fatti oggetto di informative all’autorità giudiziaria per violenza privata e tentativi di estorsione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Un soggetto straniero è stato collocato al CPR di Palese per il successivo provvedimento di espulsione, per gli altri due soggetti stranieri, condanne a 1 anno e sei mesi, pena sospesa, ma in carico all’ufficio stranieri della locale Questura per i successivi provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano, perché irregolari.