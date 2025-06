Bari, lo scempio dello skate park: rifugio anche di senzatetto

Alle spalle dello skatepark del ponte Adriatico persino un rifugio di senzatetto con escrementi, rifiuti e urina. Ecco le condizioni in cui si trova una delle zone più frequentate dai ragazzi anche in estate, in preda al degrado. Sia all’interno dove ci sono escrementi di colombi ovunque e le rampe non vengono lavate da chissà quanto tempo, sia all’esterno. Un percorso ad ostacoli tra escrementi (anche di persone), urina, erbacce. Più volte sono stati sollecitati interventi da parte dell’amministrazione comunale, inutilmente.